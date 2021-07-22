"Ювентус" презентовал гостевую форму на новый сезон (видео)

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"Ювентус" презентовал гостевую форму на новый сезон (видео)Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" представил новую гостевую форму на новый сезон.

Комплект выполнен в черном цвете со вставками розового и оранжевого цветов.

В заявлении туринского клуба сказано, что данный комплект вдохновлен ночной жизнью и электронной сценой Турина.

Напомним, что технический спонсор "бьянконери" – компания по производству спортивной одежды и экипировки Аdidas.

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