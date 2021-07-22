"Ювентус" презентовал гостевую форму на новый сезон (видео)
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" представил новую гостевую форму на новый сезон.
Комплект выполнен в черном цвете со вставками розового и оранжевого цветов.
В заявлении туринского клуба сказано, что данный комплект вдохновлен ночной жизнью и электронной сценой Турина.
Напомним, что технический спонсор "бьянконери" – компания по производству спортивной одежды и экипировки Аdidas.
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|Команда
|М
|О
|1
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|26
|63
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|Лацио
|26
|62
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|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17