"Ювентус" презентовал новую гостевую форму

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"Ювентус" презентовал новую гостевую форму

Туринский "Ювентус" провёл презентацию формы, в которой команда будет проводить выездные матчи в сезоне 2020/21.

Экипировка выполнена в тёмно-синем цвете. На плечах и рукавах есть белые полоски.

Технический спонсор клуба - компания Adidas.

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