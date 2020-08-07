"Ювентус" презентовал новую гостевую форму
Туринский "Ювентус" провёл презентацию формы, в которой команда будет проводить выездные матчи в сезоне 2020/21.
Экипировка выполнена в тёмно-синем цвете. На плечах и рукавах есть белые полоски.
Технический спонсор клуба - компания Adidas.
Un grande amore lasts forever. ♾— JuventusFC (#Stron9er ) (@juventusfcen) August 7, 2020
Introducing our new away kit for 20/21 by@adidasfootball – get yours now.#ReadyForSport #createdwithadidas
Не пропустите: Щесны и Куадрадо на тренировке "Ювентуса" потроллили Роналду. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ювентус" вылетит из Лиги Чемпионов, а "Реал" совершит камбек в Манчестере? Главный европейский клубный турнир возвращается сегодня!
-
Один из крупнейших банков России стал партнёром ЦСКА
-
В "Локомотиве" подтвердили трансфер Райковича
-
"Севилья" повторила рекорд Лиги Европы
-
Названы четыре претендента на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Лента новостей
-
Стал известен призовой фонд Суперкубка России
-
Газзаев рассказал, как относится к критике в свой адрес
-
ЦСКА договорился о трансфере 20-летнего аргентинца
-
"Ювентус" презентовал новую гостевую форму
-
"Ювентус" вылетит из Лиги Чемпионов, а "Реал" совершит камбек в Манчестере? Главный европейский клубный турнир возвращается сегодня!
-
Сёмин назвал причину гегемонии "Зенита" в РПЛ
-
Санчес обратился к фанатам "Интера" после заключения с клубом полноценного контракта
-
Радимов серьёзно повредил руку, поедая раков
-
Кикнадзе высказался о вероятности ухода Алексея Миранчука из "Локомотива"
-
Зеедорф оценил шансы "Реала" пройти "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
-
Один из крупнейших банков России стал партнёром ЦСКА
-
Игнашевич огласил цель "Торпедо" на сезон
-
"Тоттенхэм" согласовал переход экс-полузащитника "Баварии"
-
В "Локомотиве" подтвердили трансфер Райковича
-
"Ренн" хочет усилиться хавбеком "Баварии"
-
Белорусского защитника дисквалифицировали на два года за участие в договорном матче
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать Лингарда
-
"Севилья" повторила рекорд Лиги Европы
-
"Химки" продлили контракт с 32-летним форвардом
-
Лэмпард хочет, чтобы "Челси" совершил две крупные сделки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17