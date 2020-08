"Ювентус" презентовал новую гостевую форму

Туринский "Ювентус" провёл презентацию формы, в которой команда будет проводить выездные матчи в сезоне 2020/21.

Экипировка выполнена в тёмно-синем цвете. На плечах и рукавах есть белые полоски.

Технический спонсор клуба - компания Adidas.

Un grande amore lasts forever. ♾



Introducing our new away kit for 20/21 by@adidasfootball – get yours now.#ReadyForSport #createdwithadidas