"Ювентус" при Сарри выиграл 9 из 10 матчей в Серии А с разницей в один гол

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"Ювентус" при Сарри выиграл 9 из 10 матчей в Серии А с разницей в один гол

Туринский "Ювентус" в этом сезоне ни разу не разгромил соперника в матчах Серии А.

В 12 турах чемпионата "старая синьора" одержала 10 побед и дважды сыграла вничью.

Примечательно, что в 9 из 10 случаев "Юве" выиграл с разницей в один гол. Исключением стал поединок со СПАЛ (2:0).

Напомним, что летом команду возглавил Маурицио Сарри.

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