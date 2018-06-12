"Ювентус" приготовил 30 миллионов на хавбека "Тоттенхэма"

Теги мусса дембелетоттенхэмювентус

"Ювентус" приготовил 30 миллионов на хавбека "Тоттенхэма"Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле заинтересовал туринский "Ювентус".

Как сообщает Sky Sport Italia, чемпион Италии готов заплатить за футболиста 30 миллионов евро.

Нынешний контракт Дембеле с клубом из Лондона истекает в июне 2019 года.

Полузащитник в прошлом сезоне провел в АПЛ 28 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Читайте: "Краснодар" предложил 12 миллионов евро за хавбека сборной Колумбии | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов