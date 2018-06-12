"Ювентус" приготовил 30 миллионов на хавбека "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле заинтересовал туринский "Ювентус".

Как сообщает Sky Sport Italia, чемпион Италии готов заплатить за футболиста 30 миллионов евро.

Нынешний контракт Дембеле с клубом из Лондона истекает в июне 2019 года.

Полузащитник в прошлом сезоне провел в АПЛ 28 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

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