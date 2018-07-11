"Ювентус" принял решение по будущему Пьянича

Туринский "Ювентус" принял решение по будущему своего ключевого полузащитника Миралема Пьянича, в подписании которого заинтересованы сразу несколько ведущих клубов Европы.

Так, по сведениям Mediaset, "старая синьора" намерена сохранить 28-летнего хавбека в своих рядах. Уже в ближайшее время чемпионы Италии планируют предложить боснийцу подписать новый контракт со значительным увеличением его заработной платы.

Напомним, сам Пьянич также не намерен покидать свой клуб. | soccernews.ru