"Ювентус" принял решение по будущему Пьянича

Теги ювентусмиралем пьянич

"Ювентус" принял решение по будущему ПьяничаТуринский "Ювентус" принял решение по будущему своего ключевого полузащитника Миралема Пьянича, в подписании которого заинтересованы сразу несколько ведущих клубов Европы.

Так, по сведениям Mediaset, "старая синьора" намерена сохранить 28-летнего хавбека в своих рядах. Уже в ближайшее время чемпионы Италии планируют предложить боснийцу подписать новый контракт со значительным увеличением его заработной платы.

Напомним, сам Пьянич также не намерен покидать свой клуб. | soccernews.ru

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