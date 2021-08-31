"Ювентус" принял решение по Пьяничу
Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен
Боснийский хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич с высокой долей вероятности останется в каталонском клубе.
Как сообщает инсайдер Ромео Агрести, туринский "Ювентус" принял окончательное решение по поводу полузащитника. "Старая синьора" не станет возвращать Пьянича этим летом.
Ранее сообщалось, что "Барселона" надеется, что игрока возьмут в аренду клубы итальянской Серии А.
Пьянич перешел в "Барселону" в 2020 году.
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|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14