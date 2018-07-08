"Ювентус" принял важное решение о будущем Бенатии в команде

"Ювентус" намерен продлить контракт с марокканским защитником Медхи Бенатия, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб принял решение пролонгировать соглашение с футболистом после того, как не сумел договориться по трансферу защитника "Атлетико" Диего Годину.

В минувшем сезоне 31-летний Бенатия провел за "Ювентус" 32 матча и забил 4 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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