"Ювентус" принял важное решение по Куадрадо

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"Ювентус" принял важное решение по Куадрадо

"Ювентус" намерен продлить контракт с колумбийским полузащитником Хуаном Куадрадо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб готовит новое соглашение для игрока, так как на него по-прежнему рассчитывает главный тренер Массимилиано Аллегри. При этом интерес к нему проявляет "Арсенал".

В минувшем сезоне 30-летний Куадрадо провел за "Ювентус" 29 матчей, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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