"Ювентус" принял важное решение в отношении Пьянича

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"Ювентус" принял важное решение в отношении Пьянича

"Ювентус" принял решение не продавать боснийского полузащитника Миралема Пьянича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб предложил футболисту контракт до лета 2022 года. Его зарплата возрастет с пяти до семи миллионов евро в год. Хавбек может быть продан не менее, чем за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 28-летним Пьяничем интересовались "Манчестер Сити", "Челси", "Реал" и "Барселона".

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