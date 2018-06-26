"Ювентус" приостановил переговоры по Головину

"Ювентус" не сумел договориться о переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб принял решение заморозить переговоры, но пока что не отказался от них полностью. Дело в том, что ЦСКА требует за игрока намного большую сумму, чем готов заплатить "Юве".

Таким образом, претендентами на 22-летнего Головина остаются "Челси", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона".

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