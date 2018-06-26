"Ювентус" приостановил переговоры по Головину

Теги ювентусцска москваалександр головин

"Ювентус" приостановил переговоры по Головину

"Ювентус" не сумел договориться о переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб принял решение заморозить переговоры, но пока что не отказался от них полностью. Дело в том, что ЦСКА требует за игрока намного большую сумму, чем готов заплатить "Юве".

Таким образом, претендентами на 22-летнего Головина остаются "Челси", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона".

Не пропустите: ЦСКА отклонил очередное предложение "Ювентуса" по Головину. | http://soccernews.ru

 

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов