"Ювентус" приостановил проведение экскурсий по стадиону из-за вспышки коронавируса

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"Ювентус" приостановил проведение экскурсий по стадиону из-за вспышки коронавируса

Экскурсии по стадиону "Ювентуса" отменены из-за эпидемии коронавируса в Италии. Об этом клуб написал в своем твиттере.

Стадион закрыт для экскурсий до 3 апреля.

Ранее стало известно, что оба ответных полуфинальных матча Кубка Италии "Ювентус" - "Милан" и "Наполи" - "Интер" также перенесены из-за вспышки вируса.

Отметим, что в Италии коронавирусом заразились 2263 человека, зафиксировано 79 летальных исходов.

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