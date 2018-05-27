"Ювентус" присматривается к защитнику "Милана"

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"Ювентус" присматривается к защитнику "Милана"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли летом может покинуть клуб.

Как сообщает Football Italia, Романьоли входит в список футболистов, которых "Милан" может продать, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

Отмечается, что "Ювентус" следит за ситуацией с игроком и если подвернется случай готов его подписать.

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