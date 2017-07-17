"Ювентус" приступил к переговорам по трансферу Маноласа

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"Ювентус" приступил к переговорам по трансферу Маноласа

Туринский "Ювентус" хочет купить защитника "Ромы" Костаса Маноласа.

Как сообщает Football Italia, "бьянконери" уже приступили к переговорам по трансферу 26-летнего грека.

Ранее руководство "Ромы" исключило продажу Маноласа этим летом, однако, по некоторым данным, "волки" могут передумать, если за центрбека предложат 40 миллионов евро.

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