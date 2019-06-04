"Ювентус" приступил к переговорам по трансферу Погба
"Ювентус" обратился к "Манчестер Юнайтед" касательно покупки Поля Погба.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры находятся на ранней стадии, однако вскоре стоит ожидать от "Ювентуса" официального предложения.
Руководство "МЮ" пока не определилось с будущим француза. Напомним, что на него также претендует "Реал".
Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. В минувшем сезоне он провел 47 игр, в которых отметился 16 голами и 11 ассистами.
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|Команда
|М
|О
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|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
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|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17