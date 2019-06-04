"Ювентус" приступил к переговорам по трансферу Погба

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"Ювентус" приступил к переговорам по трансферу Погба

"Ювентус" обратился к "Манчестер Юнайтед" касательно покупки Поля Погба.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры находятся на ранней стадии, однако вскоре стоит ожидать от "Ювентуса" официального предложения.

Руководство "МЮ" пока не определилось с будущим француза. Напомним, что на него также претендует "Реал".

Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. В минувшем сезоне он провел 47 игр, в которых отметился 16 голами и 11 ассистами.

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