"Ювентус" пробился в 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Ювентус" в игре групповой стадии Лиги Чемпионов одолел "Локомотив", тем самым добыв путевку в 1/8 финала турнира.

"Старая синьора" установила клубный рекорд, пройдя в плей-офф ЛЧ шестой раз кряду. "Ювентус" на данный момент лидирует в группе с 10 очками.

Напомним, что выход в плей-офф также оформила "Бавария", обыгравшая "Олимпиакос". Для немецкого клуба этот выход из группы стал 12-м кряду.

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