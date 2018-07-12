"Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту

Теги ювентускриштиану роналду

"Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту"Ювентус" после объявления о трансфере нападающего Криштиану Роналду резко увеличил продажи экипировки.

В среднем продается одна футболка с фамилией Роналду.

Средняя стоимость футболки составляет 100 евро. В клубе рассчитывают около миллиона футболок.

Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" 10 июля.

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