"Ювентус" продал игрока в "Дженоа"

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"Ювентус" продал игрока в "Дженоа"

Стефано Стураро перешел из "Ювентуса" в "Дженоа" на постоянной основе. 

В январе клубы договорились об аренде игрока, прописав условия, при выполнении которых будет активирована опция выкупа. Все условия были соблюдены и сегодня, 6 февраля 26-летний игрок перешел в "Дженоа".

Трансфер футболиста стоил "Дженоа" 16, 5 миллиона евро. 

Игрок воспитывался в "Дженоа", а в 2014 перешел в стан туринского клуба. 

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