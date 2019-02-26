"Ювентус" продал воспитанника в "Сампдорию" за крупную сумму

Голкипер "Ювентуса" Эмиль Аудеро ушел из туринского клуба.

Летом прошлого года "Ювентус" отдал 22-летнего итальянца в аренду "Сампдории" за 1 миллион евро с опцией выкупа.

Клуб остался доволен результатами вратаря и выкупил его за 20 миллионов евро. сумму необходимо выплатить в течении 4 лет.

Футболист перешел стал играть за "Ювентус" в 2008 году. В нынешнем сезоне Аудеро участвовал в 26 матчах за "Сампдорию" и пропустил 32 гола.

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