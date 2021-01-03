"Ювентус" продаст Дибалу, если форвард откажется от нового контракта

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"Ювентус" продаст Дибалу, если форвард откажется от нового контракта

Туринский "Ювентус" готов продать аргентинского нападающего Пауло Дибалу, если он откажется продлевать контракт, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил футболисту новое соглашение до лета 2025 года с зарплатой 10 миллионов евро в год. Действующий контракт игрока истекает летом 2022 года, поэтому он будет продан следующим летом, если не продлит соглашение.

В нынешнем сезоне 27-летний Дибала провел за "Ювентус" 13 матчей во всех турнирах и забил два гола.

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