"Ювентус" продаст двух футболистов ради трансфера Ракитича
"Ювентус" все еще нацелен на покупку полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.
Как сообщает AS, "старая синьора" собирается продать Эмре Джана и Марио Манджукича, чтобы заработать средства на покупку хорвата.
Ранее сообщалось, что у Ракитича конфликт с "Барселоной" из-за того, что клуб пытался использовать его в сделке по Неймару.
Напомним, что "Ювентус" проявлял интерес к Ракитичу минувшим летом, однако клубы не пришли к согласию.
Читайте также: СМИ: у Ракитича возник конфликт с руководством "Барселоны". | http://soccernews.ru
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