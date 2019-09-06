"Ювентус" продаст двух футболистов ради трансфера Ракитича

"Ювентус" все еще нацелен на покупку полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.

Как сообщает AS, "старая синьора" собирается продать Эмре Джана и Марио Манджукича, чтобы заработать средства на покупку хорвата.

Ранее сообщалось, что у Ракитича конфликт с "Барселоной" из-за того, что клуб пытался использовать его в сделке по Неймару.

Напомним, что "Ювентус" проявлял интерес к Ракитичу минувшим летом, однако клубы не пришли к согласию.

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