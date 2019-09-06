"Ювентус" продаст двух футболистов ради трансфера Ракитича

Теги ювентусиван ракитичэмре джанмарио манджукич

"Ювентус" продаст двух футболистов ради трансфера Ракитича

"Ювентус" все еще нацелен на покупку полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.

Как сообщает AS, "старая синьора" собирается продать Эмре Джана и Марио Манджукича, чтобы заработать средства на покупку хорвата.

Ранее сообщалось, что у Ракитича конфликт с "Барселоной" из-за того, что клуб пытался использовать его в сделке по Неймару.

Напомним, что "Ювентус" проявлял интерес к Ракитичу минувшим летом, однако клубы не пришли к согласию.

Читайте также: СМИ: у Ракитича возник конфликт с руководством "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Испания одолела Румынию и другие результаты группы F

Испания одолела Румынию и другие результаты группы F

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Болонья Болонья 2 4
2 Интер Милан Интер Милан 1 3
3 Лацио Лацио 1 3
4 Наполи Наполи 1 3
5 Аталанта Аталанта 1 3
6 Торино Торино 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Брешия Брешия 2 3
10 Милан Милан 2 3
11 Дженоа Дженоа 1 1
12 Рома Рома 1 1
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
14 Фиорентина Фиорентина 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Парма Парма 1 0
18 Сампдория Сампдория 1 0
19 Лечче Лечче 1 0
20 СПАЛ СПАЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов