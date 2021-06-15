"Ювентус" продлил аренду Мораты

Фото: инстаграм Альваро Мораты/Автор неизвестен

Испанский нападающий Альваро Мората продолжит выступать за туринский "Ювентус", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

"Ювентус" договорился о продление аренды футболиста до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что продление арендного соглашения обойдется итальянцам в 10 миллионов евро. При этом у "Юве" сохраняется право приоритетного выкупа игрока за 45 миллионов.

В минувшем сезоне 28-летний Мората провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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