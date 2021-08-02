"Ювентус" продлил контракт с Кьеллини

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Пресс-служба туринского "Ювентуса" на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Джорджо Кьеллини.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.

36-летний Кьеллини выступает за "Ювентус" с 2005 года. Всего он провел за клуб 535 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 24 результативные передачи. Ранее играл за "Ливорно" и "Фиорентину". За сборную Италии сыграл 112 матчей и забил 8 мячей. 9-кратный чемпион Италии, 5-кратный обладатель Кубка Италии, 5-кратный обладатель Суперкубка Италии, чемпион Европы.

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