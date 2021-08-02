"Ювентус" продлил контракт с Кьеллини
Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен
Пресс-служба туринского "Ювентуса" на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Джорджо Кьеллини.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.
36-летний Кьеллини выступает за "Ювентус" с 2005 года. Всего он провел за клуб 535 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 24 результативные передачи. Ранее играл за "Ливорно" и "Фиорентину". За сборную Италии сыграл 112 матчей и забил 8 мячей. 9-кратный чемпион Италии, 5-кратный обладатель Кубка Италии, 5-кратный обладатель Суперкубка Италии, чемпион Европы.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17