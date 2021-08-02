"Ювентус" продлил контракт с Кьеллини

Теги ювентусджорджио кьеллини

"Ювентус" продлил контракт с Кьеллини

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Пресс-служба туринского "Ювентуса" на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Джорджо Кьеллини.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать  до лета 2023 года.

36-летний Кьеллини выступает за "Ювентус" с 2005 года. Всего он провел за клуб 535 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 24 результативные передачи. Ранее играл за "Ливорно" и "Фиорентину". За сборную Италии сыграл 112 матчей и забил 8 мячей. 9-кратный чемпион Италии, 5-кратный обладатель Кубка Италии, 5-кратный обладатель Суперкубка Италии, чемпион Европы.

Не пропустите: Роналду хочет покинуть "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Крупные победы "Шахтера", "Динамо" и "Зари": результаты 2-го тура УПЛ

Крупные победы "Шахтера", "Динамо" и "Зари": результаты 2-го тура УПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов