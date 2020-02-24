"Ювентус" продлил контракт с Матюиди

Туринский "Ювентус" воспользовался опцией продления контракта с полузащитником Блезом Матюиди.

Новое соглашение между "старой синьорой" и 32-летним хавбеком рассчитано до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал по окончании этого сезона.

"Клуб активировал пункт о продлении контракта. Рад, что останусь здесь ещё на сезон. Ни капельки не сомневался, потому что чувствовал поддержку всех сторон. Также я думал о своей семье, которой нравится Турин", - пояснил француз.

Матюиди выступает за "Ювентус" с августа 2017 года, сыграл 118 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

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