"Ювентус" продлил контракт с Матюиди

Полузащитник Блез Матюиди останется в "Ювентусе" ещё на один сезон, сообщает Goal.com.

Выяснилось, что француз ещё 14 февраля продлил контракт со "старой синьорой" до лета 2021 года, однако официально клуб об этом не объявил.

Напомним, что Матюиди проводит в "Ювентусе" третий сезон, на его счету 8 голов и 7 ассистов в 119 матчах.

Сейчас 32-летний хавбек борется со смертельно опасным коронавирусом, который у него диагностировали в марте.

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