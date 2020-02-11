"Ювентус" продлил контракт с основным голкипером

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"Ювентус" продлил контракт с основным голкипером
"Ювентус" объявил о продлении контракта с польским вратарем Войцехом Щесны, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между туринским клубом и футболистом рассчитано до лета 2024 года.

29-летний Щесны выступает за "Ювентус" с 2017 года. Всего он провел за туринцев 84 матча во всех турнирах и пропустил 65 голов. Ранее поляк играл за "Арсенал", "Брентфорд" и "Рому". За сборную Польши сыграл 42 матча и пропустил 34 гола. Двукратный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии, двукратный обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии.

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