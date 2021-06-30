"Ювентус" продлил контракт с резервным голкипером
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Вратарь туринского "Ювентуса" Карло Пинсольо продлил контракт с клубом до лета 2023 года, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
В прошедшем сезоне голкипер сыграл один матч за "Ювентус". В общей сложности он принял участие в четырех матчах за первую команду туринцев.
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|4
|Аталанта
|26
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|20
|Брешия
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