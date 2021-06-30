"Ювентус" продлил контракт с резервным голкипером

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Вратарь туринского "Ювентуса" Карло Пинсольо продлил контракт с клубом до лета 2023 года, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

В прошедшем сезоне голкипер сыграл один матч за "Ювентус". В общей сложности он принял участие в четырех матчах за первую команду туринцев.

Также не пропустите: Тренер сборной Дании высказался перед матчем с Чехией. | http://soccernews.ru