"Ювентус" продлил контракт с румынским талантом
Фото: Сайт клуба
"Ювентус" заключил новое соглашение с защитником Раду Драгушином, сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт с 19-летним румынским футболистом рассчитан до 2025 года.
Сам игрок после подписания заявил пресс-службе "старой синьоры": "Я этого очень ждал".
Le emozioni di #Dragusin dopo il rinnovo del contratto: «Non vedevo l’ora» ️— Juventus TV (@JuventusTV) April 9, 2021
Intervista on demand qui ➡️ https://t.co/BIEF4YS3rO ⬅️ pic.twitter.com/wPvRaH6S1F
В текущем сезоне защитник редко выходил в основе туринцев. На его счету только 4 матча, в которых он не отметился голевыми действиями.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста, который перешел в систему "Юве" летом 2019 года, в 3 миллиона евро.
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|Аталанта
|26
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17