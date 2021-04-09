"Ювентус" продлил контракт с румынским талантом

Фото: Сайт клуба

"Ювентус" заключил новое соглашение с защитником Раду Драгушином, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 19-летним румынским футболистом рассчитан до 2025 года.

Сам игрок после подписания заявил пресс-службе "старой синьоры": "Я этого очень ждал".

Le emozioni di #Dragusin dopo il rinnovo del contratto: «Non vedevo l’ora» ️



Intervista on demand qui ➡️ https://t.co/BIEF4YS3rO ⬅️ pic.twitter.com/wPvRaH6S1F — Juventus TV (@JuventusTV) April 9, 2021

В текущем сезоне защитник редко выходил в основе туринцев. На его счету только 4 матча, в которых он не отметился голевыми действиями.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста, который перешел в систему "Юве" летом 2019 года, в 3 миллиона евро.