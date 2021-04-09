"Ювентус" продлил контракт с румынским талантом

Теги ювентусраду драгушин

"Ювентус" продлил контракт с румынским талантомФото: Сайт клуба
"Ювентус" заключил новое соглашение с защитником Раду Драгушином, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 19-летним румынским футболистом рассчитан до 2025 года.

Сам игрок после подписания заявил пресс-службе "старой синьоры": "Я этого очень ждал".

В текущем сезоне защитник редко выходил в основе туринцев. На его счету только 4 матча, в которых он не отметился голевыми действиями.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста, который перешел в систему "Юве" летом 2019 года, в 3 миллиона евро.

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