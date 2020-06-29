"Ювентус" продлил контракты с Буффоном и Кьеллини

Голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини продлили контракты с "Ювентусом". Соглашения рассчитаны до 2021 года.

Буффон в этом сезоне провел 13 матчей в составе "старой сеньоры" во всех турнирах. Кьеллини забил 1 гол в 3 матчах Серии А.

Буффон ранее побил рекорд по матчам в Серии А за "Юве". Футболист вышел в матче Лиги Чемпионов против "Байера" в возрасте 41 года и 317 дней Буффон стал вторым самым возрастным игроком в истории турнира.

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