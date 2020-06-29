"Ювентус" продлил контракты с Буффоном и Кьеллини
Голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини продлили контракты с "Ювентусом". Соглашения рассчитаны до 2021 года.
Буффон в этом сезоне провел 13 матчей в составе "старой сеньоры" во всех турнирах. Кьеллини забил 1 гол в 3 матчах Серии А.
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ | Una fantastica notizia: @gianluigibuffon & Giorgio @chiellini hanno rinnovato per un altro anno con la Juventus! ✍️❤️⚪⚫https://t.co/gxubRWKqaV pic.twitter.com/EgV25GfLrj— JuventusFC (@juventusfc) June 29, 2020
Буффон ранее побил рекорд по матчам в Серии А за "Юве". Футболист вышел в матче Лиги Чемпионов против "Байера" в возрасте 41 года и 317 дней Буффон стал вторым самым возрастным игроком в истории турнира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17