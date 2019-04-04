"Ювентус" продлил соглашение с Манджукичем

Теги ювентусмарио манджукич

"Ювентус" продлил соглашение с Манджукичем

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич подписал новое соглашение с клубом.

Как сообщает официальный сайт "старой синьоры", новый контракт действует до июня 2021 года. По неподтвержденным данным, теперь Манджукич будет зарабатывать 5,5 миллиона евро за сезон не считая бонусы.

32-летний хорват выступает за "Ювентус" с 2015 года. В этом сезоне он провел 30 игр, в которых забил 9 голов и отдал 7 ассистов.

Читайте также: "Ювентус" близок к фантастическому рекорду Серии А. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роберто Карлос может войти в тренерский штаб "Реала"

Роберто Карлос может войти в тренерский штаб "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 30 81
2 Наполи Наполи 30 63
3 Интер Милан Интер Милан 30 56
4 Милан Милан 30 52
5 Аталанта Аталанта 29 48
6 Лацио Лацио 29 48
7 Рома Рома 30 48
8 Торино Торино 30 48
9 Сампдория Сампдория 30 45
10 Фиорентина Фиорентина 30 39
11 Дженоа Дженоа 30 33
12 Кальяри Кальяри 30 33
13 Парма Парма 30 33
14 Сассуоло Сассуоло 29 32
15 СПАЛ СПАЛ 30 32
16 Удинезе Удинезе 29 29
17 Эмполи Эмполи 30 28
18 Болонья Болонья 29 27
19 Фрозиноне Фрозиноне 30 20
20 Кьево Кьево 29 11
Полная таблица

топ-5 тегов