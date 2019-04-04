"Ювентус" продлил соглашение с Манджукичем

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич подписал новое соглашение с клубом.

Как сообщает официальный сайт "старой синьоры", новый контракт действует до июня 2021 года. По неподтвержденным данным, теперь Манджукич будет зарабатывать 5,5 миллиона евро за сезон не считая бонусы.

32-летний хорват выступает за "Ювентус" с 2015 года. В этом сезоне он провел 30 игр, в которых забил 9 голов и отдал 7 ассистов.

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