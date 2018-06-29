"Ювентус" продлил соглашения с двумя ветеранами команды

Теги ювентусджорджио кьеллиниандреа барцальи

"Ювентус" продлил соглашения с двумя ветеранами команды

Защитники "Ювентуса" Джорджио Кьеллини и Андреа Барцальи продлили контракты с клубом.

Как сообщает официальный сайт клуба, Барцальи подписал соглашение до лета 2019 года, а Кьеллини до 2020 года.

Напомним, что Кьеллини перешел в "Ювентус" в 2005 году, а Барцальи в 2011.

Читайте также: "Ювентус" принял важное решение по Куадрадо. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 29 июня

Главные новости дня: 29 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов