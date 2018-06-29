"Ювентус" продлил соглашения с двумя ветеранами команды

Защитники "Ювентуса" Джорджио Кьеллини и Андреа Барцальи продлили контракты с клубом.

Как сообщает официальный сайт клуба, Барцальи подписал соглашение до лета 2019 года, а Кьеллини до 2020 года.

Напомним, что Кьеллини перешел в "Ювентус" в 2005 году, а Барцальи в 2011.

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