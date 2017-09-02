"Ювентус" продлит Алекса Сандро

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро в ближайшее время подпишет новый контракт с туринским клубом.

Как сообщает Football Italia, новое соглашение будет рассчитано до 2022 года. Действующий договор истекает в 2020 году.

Известно, что по новому контракту зарплата Алекса Сандро составит 5 миллионов евро за сезон.

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