"Ювентус" продлит контракт с Алексом Сандро

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"Ювентус" продлит контракт с Алексом Сандро

Туринский "Ювентус" собирается предложить новый контракт защитнику Алексу Сандро, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянконери" готовы платить 26-летнему бразильцу более четырёх миллионов евро в год плюс бонусы.

Напомним, что этим летом Алекса Сандро активно пытался купить "Челси", однако "Ювентус" отклонил все предложения "синих" по левому беку.

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