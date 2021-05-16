"Ювентус" продлит контракт с Куадрадо

Теги ювентусхуан куадрадо

"Ювентус" продлит контракт с КуадрадоФото: инстаграм Куадрадо/Автор неизвестен

Как сообщает Calciomercato, "Ювентус" продлит контракт с Хуаном Куадрадо.

По информации источника, колумбиец подпишет новое соглашение до лета 2023-го года. Текущий контракт рассчитан до лета 2022-го года.

В текущем сезоне Куадрадо принял участие в 38 играх, в которых сумел отметиться 2 голами и сделал 19 голевых передач.

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