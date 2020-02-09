"Ювентус" продолжает интересоваться Миранчуком

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"Ювентус" продолжает интересоваться Миранчуком
Футбольный комментатор Нобель Арустамян заявил, что туринский "Ювентус" по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Миранчуку.

"Ювентус" действительно им интересовался. Более того, интерес сохраняется, поскольку у туринцев очень обширные шорт-листы и они внимательно следят за понравившимися футболистами. Но, думаю, Миранчук, не первый в этих списках.

Я не Алексей, возможно, у него изменятся планы в жизни, но мне кажется, что более оптимальный момент для перехода сложно представить. Сейчас он на виду, хорошо сыграл в Лиге Чемпионов, его хотят приличные итальянские команды. Тянуть с отъездом смысла нет. Миранчук и сам хочет этого", - приводят слова Арустамяна российские СМИ.

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 21 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "железнодорожниками" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Хеведес оценил перспективы Алексея Миранчука заиграть в европейском клубе. | http://soccernews.ru
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