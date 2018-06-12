"Ювентус" продолжает переговоры по трансферу Канселу

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"Ювентус" продолжает переговоры по трансферу Канселу
"Ювентус" не оставляет попыток приобрести португальского защитника "Валенсии" Жоау Канселу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить за игрока 15 миллионов евро, а также отдать хорватского полузащитника Марко Пьяцу.

Впрочем, "Валенсия" хочет получить за 24-летнего Канселу за 40 миллионов евро. Также на него претендуют "Интер" и "Вулверхэмптон".

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