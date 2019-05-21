"Ювентус" продолжает следить за Гвардиолой
Стало известно, кто вошел в список претендентов на пост главного тренера "Ювентуса". Об этом пишет Tuttosport
Напомним, нынешний наставник Массимилиано Аллегри покинет туринский клуб по окончании сезона.
По данным издания, туринцы уже выделили трех возможных кандидатов: Симоне Индзаги, Маурицио Сарри и Дидье Дешам.
Стоит отметить, что "Ювентус" продолжает следить за главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой, несмотря на то, что он сказал, что не планирует покидать свой клуб.
А еще: Погба посетил вечеринку, организованную игроком "Ювентуса"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16