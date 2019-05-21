"Ювентус" продолжает следить за Гвардиолой

Стало известно, кто вошел в список претендентов на пост главного тренера "Ювентуса". Об этом пишет Tuttosport

Напомним, нынешний наставник Массимилиано Аллегри покинет туринский клуб по окончании сезона.

По данным издания, туринцы уже выделили трех возможных кандидатов: Симоне Индзаги, Маурицио Сарри и Дидье Дешам.

Стоит отметить, что "Ювентус" продолжает следить за главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой, несмотря на то, что он сказал, что не планирует покидать свой клуб.

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