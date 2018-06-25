"Ювентус" продолжает торговать Головина

Туринский "Ювентус" продолжает торговать полузащитника московского ЦСКА Александра Головина, информирует goal.com.

По сведениям источника, "старая синьора" все еще не утратила интерес к 22-летнему хавбеку армейцев, все еще рассчитывая договориться с его клубом о трансфере.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА. Его трансфер оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, Широков посоветовал Головину отдать предпочтение "Монако" перед "Ювентусом" и "Челси". | soccernews.ru