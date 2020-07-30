"Ювентус" проиграл "Кальяри", "Рома" одолела "Торино" и гарантировала себе выход в группу Лиги Европы
Представляем результаты матчей 37-го тура итальянской Серии А.
"Торино" - "Рома" 2:3
Голы: Беренгер, 14 - 1:0, Джеко, 16 - 1:1, Смоллинг, 23 - 1:2, Диавара (пен), 61 - 1:3, Синго, 65 - 2:3
"Торино": Уйкани, Ансальди (Белотти, 75), Нкулу, Бремер, Синго (Адопо, 88), Верди, Мейте, Беренгер (Айна, 81), Лукич, Войнович (Джиджи, 46), Дзадза.
"Рома": Лопес, Спинаццола (Дзаппакоста, 50), Коларов, Манчини, Бруно Перес (Рожер, 72), Мхитарян, Кристанте (Верету, 72), Карлес Перес (Дзаньоло, 73), Диавара, Смоллинг, Джеко.
"Кальяри" - "Ювентус" 2:0
Голы: Гальяно, 8 - 1:0, Симеоне, 45 - 2:0
"Кальяри": Краньо, Клаван, Валюкевич, Чеппителли, Маттьелло, Ионицэ, Рог (Палоски, 47), Фараго, Жоао Педро (Перейро, 88), Симеоне (Бирса, 84), Гальяно (Ликояннис, 46).
"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Ругани, Мураторе (Матюиди, 61), Куадрадо, Пьянич (Занимакья, 61), Бентанкур (Петерс, 76), Бернардески, Роналду, Игуаин (Оливьери, 88).
"Фиорентина" - "Болонья" 4:0
Голы: Кьеза, 48 - 1:0, Кьеза, 54 - 2:0, Миленкович, 74 - 3:0, Кьеза, 89 - 4:0
"Фиорентина": Терраччано (Бранколини, 85), Венути (Лирола, 67), Миленкович, Пеццелья, Далберт (Терзич, 84), Геззаль (Данкан, 55), Пульгар, Кьеза, Кастровилли, Касерес, Кутроне (Куаме, 67).
"Болонья": Скорупски, Корбо, Ларангейра (Бонини, 84), Мбайе, Денсвил, Домингес (Сванберг, 63), Медель (Схаутен, 63), Сансоне, Сориано (Бальдурссон, 63), Орсолини (Джувара, 75), Барроу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17