"Ювентус" проиграл "Кальяри", "Рома" одолела "Торино" и гарантировала себе выход в группу Лиги Европы

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"Ювентус" проиграл "Кальяри", "Рома" одолела "Торино" и гарантировала себе выход в группу Лиги Европы

Представляем результаты матчей 37-го тура итальянской Серии А.

"Торино" - "Рома" 2:3

Голы: Беренгер, 14 - 1:0, Джеко, 16 - 1:1, Смоллинг, 23 - 1:2, Диавара (пен), 61 - 1:3, Синго, 65 - 2:3

"Торино": Уйкани, Ансальди (Белотти, 75), Нкулу, Бремер, Синго (Адопо, 88), Верди, Мейте, Беренгер (Айна, 81), Лукич, Войнович (Джиджи, 46), Дзадза.

"Рома": Лопес, Спинаццола (Дзаппакоста, 50), Коларов, Манчини, Бруно Перес (Рожер, 72), Мхитарян, Кристанте (Верету, 72), Карлес Перес (Дзаньоло, 73), Диавара, Смоллинг, Джеко.


"Кальяри" - "Ювентус" 2:0

Голы: Гальяно, 8 - 1:0, Симеоне, 45 - 2:0

"Кальяри": Краньо, Клаван, Валюкевич, Чеппителли, Маттьелло, Ионицэ, Рог (Палоски, 47), Фараго, Жоао Педро (Перейро, 88), Симеоне (Бирса, 84), Гальяно (Ликояннис, 46).

"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Ругани, Мураторе (Матюиди, 61), Куадрадо, Пьянич (Занимакья, 61), Бентанкур (Петерс, 76), Бернардески, Роналду, Игуаин (Оливьери, 88).


"Фиорентина" - "Болонья" 4:0

Голы: Кьеза, 48 - 1:0, Кьеза, 54 - 2:0, Миленкович, 74 - 3:0, Кьеза, 89 - 4:0

"Фиорентина": Терраччано (Бранколини, 85), Венути (Лирола, 67), Миленкович, Пеццелья, Далберт (Терзич, 84), Геззаль (Данкан, 55), Пульгар, Кьеза, Кастровилли, Касерес, Кутроне (Куаме, 67).

"Болонья": Скорупски, Корбо, Ларангейра (Бонини, 84), Мбайе, Денсвил, Домингес (Сванберг, 63), Медель (Схаутен, 63), Сансоне, Сориано (Бальдурссон, 63), Орсолини (Джувара, 75), Барроу.

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