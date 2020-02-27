"Ювентус" проиграл "Лиону" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

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"Ювентус" проиграл "Лиону" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

В первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Лион" одержал победу над "Ювентусом".

Единственный гол в матче забил хавбек "ткачей" Люка Тузар. Ответный матч состоится 17 марта.

"Лион" - "Ювентус" 1:0

Гол: Тузар, 31 - 1:0

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Денайер, Марсал, Дюбуа (Тете, 78), Тузар, Бруно Гимараэс, Ауар, Корне (Андерсен, 81), Токо-Экамби (Терье, 66), Дембеле.

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Рабьо (Бернардески, 78), Пьянич (Рэмзи, 62), Бентанкур, Куадрадо (Игуаин, 70), Роналду, Дибала.

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Комментарии

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Azoma

Ну в ответном матче французов сожрут, с такой еще поддержкой трибун

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пхахаахаахха.Если серьезно,Ювентус - дно.Аньелли - на выход.

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