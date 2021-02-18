"Ювентус" проиграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" уступил "Порту".

В составе "драконов" забили Мехди Тареми и Мусса Марега, в составе туринцев отметился Федерико Кьеза. Ответная игра состоится 9 марта.

"Порту" - "Ювентус" 2:1

Голы: Тареми, 2 - 1:0, Марега, 46 - 2:0, Кьеза, 82 - 2:1

"Порту": Марчесин, Манафа, Сануси, Мбемба, Пепе, Отавио (Диас, 57), Урибе, Корона, Сержиу Оливейра, Марега (Груйич, 66), Тареми.

"Ювентус": Щесны, Данило, де Лигт, Алекс Сандро, Кьеллини (Демирал, 35), Рабьо, Бентанкур, Кулусевски (Рэмзи, 77), Маккенни (Мората, 63), Кьеза, Роналду.

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