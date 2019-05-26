"Ювентус" проиграл "Сампдории" в заключительном туре Серии А

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"Ювентус" проиграл "Сампдории" в заключительном туре Серии А

В заключительном туре итальянской Серии А "Ювентус" уступил "Сампдории".

Напомним, что "старая синьора" уже давно оформила чемпионство, а "Сампдория" финишировала на девятом месте.

"Сампдория" - "Ювентус" 2:0   

Голы: Дефрель, 84 - 1:0, Капрари, 90 - 2:0

"Сампдория": Рафаэл, Колли, Феррари, Берешиньски, Сала, Рамирес (Капрари, 58), Прат, Баррето (Роналду Виейра, 70), Линетти, Дефрель, Куальярелла (Габбьядини, 78).

"Ювентус": Пинсольо, Де Шильо, Касерес, Кьеллини (Бонуччи, 65), Ругани, Куадрадо, Джан (Портанова, 58), Матеус Перейра (Николусси-Кавилья, 75), Бентанкур, Кин, Дибала.

Предупреждения: Ругани (52), Портанова (90).

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