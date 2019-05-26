"Ювентус" проиграл "Сампдории" в заключительном туре Серии А
В заключительном туре итальянской Серии А "Ювентус" уступил "Сампдории".
Напомним, что "старая синьора" уже давно оформила чемпионство, а "Сампдория" финишировала на девятом месте.
"Сампдория" - "Ювентус" 2:0
Голы: Дефрель, 84 - 1:0, Капрари, 90 - 2:0
"Сампдория": Рафаэл, Колли, Феррари, Берешиньски, Сала, Рамирес (Капрари, 58), Прат, Баррето (Роналду Виейра, 70), Линетти, Дефрель, Куальярелла (Габбьядини, 78).
"Ювентус": Пинсольо, Де Шильо, Касерес, Кьеллини (Бонуччи, 65), Ругани, Куадрадо, Джан (Портанова, 58), Матеус Перейра (Николусси-Кавилья, 75), Бентанкур, Кин, Дибала.
Предупреждения: Ругани (52), Портанова (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|37
|43
|12
|СПАЛ
|37
|42
|13
|Парма
|37
|41
|14
|Кальяри
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17