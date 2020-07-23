"Ювентус" проиграл "Удинезе" и не смог досрочно стать чемпионом Италии

В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Ювентус" проиграл "Удинезе".

"Ювентус" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Аталанту" на 6 очков. Если бы туринцы одержали победу, то досрочно стали бы чемпионами.

"Удинезе" - "Ювентус" 2:1

Голы: де Лигт, 42 - 0:1, Несторовски, 52 - 1:1, Фофана, 90 - 2:1

"Удинезе": Муссо, Зегелар (Ларсен, 69), Родриго Бекао, Нюйтинк, тер Авест (Самир, 78), Фофана, Сема, де Пауль, Трост-Эконг, Несторовски, Окака Чука.

"Ювентус": Щесны, де Лигт, Данило (Куадрадо, 75), Ругани, Алекс Сандро, Бентанкур, Рабьо, Рэмзи (Матюиди, 60), Бернардески (Дуглас Коста, 60), Дибала, Роналду.

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