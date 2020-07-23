"Ювентус" проиграл "Удинезе" и не смог досрочно стать чемпионом Италии
В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Ювентус" проиграл "Удинезе".
"Ювентус" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Аталанту" на 6 очков. Если бы туринцы одержали победу, то досрочно стали бы чемпионами.
"Удинезе" - "Ювентус" 2:1
Голы: де Лигт, 42 - 0:1, Несторовски, 52 - 1:1, Фофана, 90 - 2:1
"Удинезе": Муссо, Зегелар (Ларсен, 69), Родриго Бекао, Нюйтинк, тер Авест (Самир, 78), Фофана, Сема, де Пауль, Трост-Эконг, Несторовски, Окака Чука.
"Ювентус": Щесны, де Лигт, Данило (Куадрадо, 75), Ругани, Алекс Сандро, Бентанкур, Рабьо, Рэмзи (Матюиди, 60), Бернардески (Дуглас Коста, 60), Дибала, Роналду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17