"Ювентус" проиграл "Вероне" в матче Серии А

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Ювентус" проиграл "Вероне".

"Старая синьора" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Интер" на три очка. "Верона" благодаря победе поднялась на шестое место.

"Верона" - "Ювентус" 2:1

Голы: Роналду, 65 - 0:1, Борини, 76 - 1:1, Паццини (пен), 86 - 2:1

"Верона": Сильвестри, Гюнтер, Ррахмани, Кумбула, Фараони, Пессина, Лазович (Димарко, 79), Дзакканьи (Паццини, 69), Амрабат, Борини, Велозу (Верре, 58).

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Пьянич, Куадрадо, Бентанкур (Де Шильо, 82), Рабьо, Дуглас Коста (Рэмзи, 72), Роналду, Игуаин (Дибала, 59).

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