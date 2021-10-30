"Ювентус" проиграл "Вероне" в Серии А

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"Ювентус" проиграл "Вероне" в Серии АФото: твиттер "Ювентуса"

В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Ювентус" проиграл "Вероне".

Благодаря победе "Верона" сместила "Ювентус" с 8-го места в турнирной таблице.

"Верона" - "Ювентус" 2:1

Голы: Симеоне, 11 - 1:0, Симеоне, 14 - 2:0, Маккенни, 80 - 2:1

"Верона": Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Казале (Чеккерини, 67), Лазович (Шутало, 67), Велозу, Тамез (Бесса, 75), Барак, Капрари, Симеоне (Калинич, 83).

"Ювентус": Шченсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро (Пеллегрини, 82), Куадрадо (Кулусевски, 69), Рабьо (Локателли, 57), Бентанкур (Маккенни, 58), Артур (Бернардески, 69), Мората, Дибала.

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