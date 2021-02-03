"Ювентус" обыграл "Интер" в первом матче полуфинала Кубка Италии. У Роналду дубль

В Милане завершился первый матч 1/2 финала Кубка Италии между "Интером" и туринским "Ювентусом". Все голы были забиты еще до перерыва. Гости смогли победить 2:1 благодаря дублю Криштиану Роналду.

"Интер" - "Ювентус" 1:2 (1:2)

Голы: Мартинес, 9 - 1:0, Роналду, 26 (пенальти) - 1:1, Роналду, 35 - 1:2

"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Янг (Перишич, 66), Видаль (Эриксен, 73), Барелла, Санчес, Брозович (Сенси, 85), Бастони (Пинамонти, 85), Мартинес.