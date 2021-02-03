"Ювентус" обыграл "Интер" в первом матче полуфинала Кубка Италии. У Роналду дубль

4 Теги криштиану роналдуинтер миланювентус

"Ювентус" обыграл "Интер" в первом матче полуфинала Кубка Италии. У Роналду дубльВ Милане завершился первый матч 1/2 финала Кубка Италии между "Интером" и туринским "Ювентусом". Все голы были забиты еще до перерыва. Гости смогли победить 2:1 благодаря дублю Криштиану Роналду. 

"Интер" - "Ювентус" 1:2 (1:2)

Голы: Мартинес, 9 - 1:0, Роналду, 26 (пенальти) - 1:1, Роналду, 35 - 1:2

"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Янг (Перишич, 66), Видаль (Эриксен, 73), Барелла, Санчес, Брозович (Сенси, 85), Бастони (Пинамонти, 85), Мартинес.

"Ювентус": Буффон, Демирал, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Маккенни (Кьеллини, 90), Рабьо, Кулусевски (Кьеза, 90), Бентанкур (Артур, 76), Бернардески (Данило, 69), Роналду (Мората, 77).

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Комментарии

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kravchenko

Там в Манчестере его братишка есть)))

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lesnovsky

Пеналду и добивалду... Ничего нового... Креатива ноль... Ну, а реакция на замену это вообще мем на все времена.... Хе-хе...

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kravchenko

Ну еще ответный матч)

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Шах и мат!

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