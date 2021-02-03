"Ювентус" обыграл "Интер" в первом матче полуфинала Кубка Италии. У Роналду дубль
В Милане завершился первый матч 1/2 финала Кубка Италии между "Интером" и туринским "Ювентусом". Все голы были забиты еще до перерыва. Гости смогли победить 2:1 благодаря дублю Криштиану Роналду.
"Интер" - "Ювентус" 1:2 (1:2)
Голы: Мартинес, 9 - 1:0, Роналду, 26 (пенальти) - 1:1, Роналду, 35 - 1:2
"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Янг (Перишич, 66), Видаль (Эриксен, 73), Барелла, Санчес, Брозович (Сенси, 85), Бастони (Пинамонти, 85), Мартинес.
"Ювентус": Буффон, Демирал, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Маккенни (Кьеллини, 90), Рабьо, Кулусевски (Кьеза, 90), Бентанкур (Артур, 76), Бернардески (Данило, 69), Роналду (Мората, 77).
Читайте также: Куман предпочел бы, чтобы Суарес перешел в "Ювентус" вместо "Атлетико" | http://soccernews.ru
главное
-
Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов может быть перенесен из-за коронавирусных ограничений
-
"Вулверхэмптон" победил "Арсенал". Гости доигрывали вдевятером
-
"Реал" может вновь потерять Азара - игрок пропустил тренировку
-
"Аталанта" сделала афишу на 1/2 Кубка с Миранчуком
-
Глушенков перешел из "Спартака" в "Химки"
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд АПЛ
-
"Боруссия" Дортмунд вышла в 1/4 Кубка Германии
-
"Манчестер Юнайтед" с хоккейным счетом разгромил "Саутгемптон"
-
"Севилья" минимально победила "Альмерию" и вышла в полуфинал Кубка Короля
-
4
"Ювентус" обыграл "Интер" в первом матче полуфинала Кубка Италии. У Роналду дубль
-
Шмурнов высказался о приговоре Навальному
-
Экс-форвард сборной Италии Пелле перейдет в "Парму"
-
Гасперини: "С Коваленко лучше познакомимся в ближайшее время"
-
Онана может перейти из "Аякса" в дортмундскую "Боруссию"
-
3
Уткин возмущен приговором Навальному
-
Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов может быть перенесен из-за коронавирусных ограничений
-
"Байер" сенсационно проиграл в Кубке команде из 4 дивизиона
-
"Вулверхэмптон" победил "Арсенал". Гости доигрывали вдевятером
-
Брат Кумана: "Рональд решил проблему в клубе со "сливом" составов"
-
Бенитес может сменить Виллаша-Боаша на посту главного тренера "Марселя"
-
"Реал" может вновь потерять Азара - игрок пропустил тренировку
-
"Шахтер" представил заявку на Лигу Европы
-
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" включились в борьбу за "звездочку" "Астон Виллы"
-
Состоялся дебют Озила в "Фенербахче"
-
Рамосу понравился пост в Инстаграм о его уходе из "Реала"