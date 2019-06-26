"Ювентус" просит Adidas помочь в приобретении Погба

Туринский "Ювентус" работает над трансфером полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает Corriere dello Sport, "старая синьора" намерена привлечь к переговорам компанию Adidas.

Немецкий концерн является техническим спонсором "бьянконери", поэтому имеет личную заинтересованность в сделке по звёздному французу.

Помимо "Ювентуса" на Погба претендует мадридский "Реал", который также сотрудничает с Adidas.

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