"Ювентус" проведет переговоры по хавбеку "Барселоны"

Сегодня Туринский "Ювентус" проведет переговоры по полузащитнику каталонской "Барселоны" Андре Гомешу, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "старая сеньора" готовит уже третье предложение по 24-летнему хавбеку "сине-гранатовых". Вице-чемпионам Испании оно будет озвучено сегодня в Монако, где на жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов будет присутствовать руководство обоих клубов.

Напомним, "Ювентус" рассматривает три кандидатуры на замену Бонуччи. | soccernews.ru