"Ювентус" проведет переговоры по хавбеку "Барселоны"

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"Ювентус" проведет переговоры по хавбеку "Барселоны"Сегодня Туринский "Ювентус" проведет переговоры по полузащитнику каталонской "Барселоны" Андре Гомешу, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "старая сеньора" готовит уже третье предложение по 24-летнему хавбеку "сине-гранатовых". Вице-чемпионам Испании оно будет озвучено сегодня в Монако, где на жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов будет присутствовать руководство обоих клубов.

Напомним, "Ювентус" рассматривает три кандидатуры на замену Бонуччи. | soccernews.ru

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