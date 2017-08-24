"Ювентус" проведет переговоры по хавбеку "Барселоны"
Сегодня Туринский "Ювентус" проведет переговоры по полузащитнику каталонской "Барселоны" Андре Гомешу, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "старая сеньора" готовит уже третье предложение по 24-летнему хавбеку "сине-гранатовых". Вице-чемпионам Испании оно будет озвучено сегодня в Монако, где на жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов будет присутствовать руководство обоих клубов.
Напомним, "Ювентус" рассматривает три кандидатуры на замену Бонуччи. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кассано назвал своего фаворита Серии А
-
Мещеряков: "Локомотив" обязан выходить из группы в Лиге Европы"
-
Наставник "Шахтёра" Фонсека прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов
-
Семин: "Если "Локомотив" сыграет на 100% возможностей, то выйдет из группы"
-
Фурсенко: "Зенит" обязан выходить в плей-офф Лиги Европы"
-
Киммих, Брандт и Гомес вызваны в сборную Германии на матчи с Чехией и Норвегией
-
Наингголан может завершить выступления за сборную Бельгии
-
Погба признан лучшим игроком Лиги Европы-2016/17
-
Караваев может перейти в "Локомотив"
-
Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"
-
"Милан" готов заплатить 30 миллионов евро за Бальде Кейта
-
Маротта: "Барселона" ослабела из-за ухода Неймара, но у них по-прежнему сильная команда"
-
Вилья, Иньеста и Рейна вызваны в сборную Испании на матчи с Италией и Лихтенштейном
-
Федун: "У "Спартака" есть все шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов"
-
Ватцке: "Объявим о переходе Дембеле в "Барселону", когда он будет оформлен"
-
Памела Андерсон побывала на матче "Марселя" ради Адиля Рами
-
ПСЖ отказал "Барселоне" в трансфере Ди Марии за 35 миллионов евро
-
Марио Фернандес: "В Лиге чемпионов не бывает легких групп"
-
Промес, Снейдер и Роббен вызваны в сборную Голландии на матчи с Францией и Болгарией
-
Кассано: "Дибала не заиграет в "Реале" или "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Барселона
|1
|3
|3
|Реал Сосьедад
|1
|3
|4
|Леганес
|1
|3
|5
|Валенсия
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|7
|Жирона
|1
|1
|8
|Эспаньол
|1
|1
|9
|Севилья
|1
|1
|10
|Атлетик Бильбао
|1
|1
|11
|Хетафе
|1
|1
|12
|Эйбар
|0
|0
|13
|Леванте
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Вильярреал
|0
|0
|16
|Сельта Виго
|1
|0
|17
|Алавес
|1
|0
|18
|Лас Пальмас
|1
|0
|19
|Бетис
|1
|0
|20
|Депортиво Ла-Корунья
|1
|0