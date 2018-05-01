"Ювентус" проведет предварительные переговоры с Каррерой

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта намерен встретиться с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, представитель итальянского клуба хочет получить от тренера гарантии, что он согласится возглавить "Юве". Впрочем это произойдет лишь в том случае, если "Ювентус" покинет его нынешний наставник Массимилиано Аллегри.

Напомним, что Каррера играл за "Ювентус" с 1991 по 1996 годы.

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