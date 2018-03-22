"Ювентус" проведет товарищеский матч с командой всех звезд МЛС

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"Ювентус" проведет товарищеский матч с командой всех звезд МЛС

Будущим летом "Ювентусу" предстоит сыграть товарищеский матч против команды всех звезд МЛС, сообщает официальный сайт клуба.

"Мы будем рады сыграть в этом матче, так как хотим ощутить энергию МЛС. Этот турнир привлекает все больше фанатов", - сказал главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

Матч состоится 1-го августа в Атланте. 

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