"Ювентус" проведет товарищеский матч с командой всех звезд МЛС

Будущим летом "Ювентусу" предстоит сыграть товарищеский матч против команды всех звезд МЛС, сообщает официальный сайт клуба.

"Мы будем рады сыграть в этом матче, так как хотим ощутить энергию МЛС. Этот турнир привлекает все больше фанатов", - сказал главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

Матч состоится 1-го августа в Атланте.

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