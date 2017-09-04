"Ювентус" провел переговоры с Иньестой

Туринский "Ювентус" провел переговоры с капитаном каталонской "Барселоны" Андресом Иньестой, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "старая сеньора" планирует заполучить 33-летнего полузащитника "сине-гранатовых" уже следующим летом в качестве свободного агента. Учитывая неопределенность с продлением контракта футболиста с "Барсой", "Юве" предпринял первый шаг на пути подписания опытного хавбека.

Напомним, также "Ювентус" интересуется Джаном и Горетцкой. | soccernews.ru